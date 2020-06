KÕNNI NAGU KUNINGANNA ⟩ Elizabethi kroonimisel kantud kingad tulid uues kuues tagasi

Punkti panid riietusele kingad. Need olid spetsiaalselt tulevase kuninganna jaoks disainitud ja kingade autor oli Roger Vivier, kes need koostöös Briti kingameistrite Delman Ltd-ga valmistas. Riietust hoiti aga kuni kroonimispäevani saladuses.

Hello! annab teada, et nüüd on võimalik kõigil sama kauneid kingakesi kanda, kuid muidugi pole see mingi odav lõbu. Tänu loomingulise juhi Gherardo Felloni tööle tulid nüüd uuendatud Roger Vivier’ stiletod müügile umbes 1600 euroga, kuid vaevalt oli jõudnud Vogue sellest kirjutada, kui kuninglikku ajalugu kandvad kingad olidki läbi müüdud.