5 vitamiini, mida su organism peaks rohkem saama

See, mida inimkeha toimimiseks vajab, on rohkem kui tavadieedist üldjuhul saab. MSN selgitab, et siin tulevadki appi toidulisandid, kuna vitamiinid on väga vajalikud haiguste ennetamiseks, teatud kehaprotsessideks ja keha ei suuda neid ise toota. Palju saame kätte toidust, kuid on mõningaid, mille juurde toomist toidulisanditena peaksime kaaluma.