KOLUMN ⟩ Dagmar Lamp: hullud Eesti mehed

«Oh, kui hea, et sa sellest psühhost lahti said!» See on lause, mida oleme sõbrannadega üksteisele läbi aastate pidanud liiga palju kordi ütlema. Võib tunduda isegi naljakas – ja me naeramegi oma ämbrite üle päris palju – kuid ometi on siin taga muidugi ka märksa kurvem tõde.