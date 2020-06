Astroloogias on mõned põhialused, mida iga suurem horoskoobisõber võiks mõista. Alustuseks on tähtis teada oma päikesemärki – millises tähemärgis asus Päike siis, kui sa sündisid. Kuid oled sa kunagi mõelnud, mis on elemendid ja kuidas need su isiksust võivad mõjutada ja iseloomustada?

Astroloog Lisa Stardust selgitab väljaandes Hello Giggles, et astroloogilised elemendid on põhiviis, kuidas grupeerida tosinat sodiaagimärki selle põhjal, mis neis on ühist. «Elemendid esindavad elutsüklit – need on põhilised asjad, mis on meil tasakaalustatud eluks vajalikud,» räägib Stardust. «Astroloogilisi elemente kasutatakse isiksuste ja ihade kirjeldamiseks. Iga tähemärk langeb ühe elemendi alla neljast, mis aitab selgitada tema sisemist energeetilist hinge.»