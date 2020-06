5 toitu, mis aitavad seksuaalset iha võimendada

Veiseliha on suurepärane tsingiallikas, mis on libiidot suurendav toitaine. Ka austreid peetakse libiidot võimendavaks toiduks. Tsink suurendab testosterooni ja pärsib prolaktiini tootmist – hormoon, mis raskendab sugutungi.

Kaerahelbed võimendavad testosterooni, mis aitab seksuaalelu võimendada. Kaer sisaldab L-arginiini, mida on kasutatud erektsioonihäirete raviks ja mille puhul on tõestatud, et see parandab kliitori verevarustust.

Virsikud on juba iseenesest väljanägemise poolest sensuaalsed viljad, mis sisaldavad palju C-vitamiini. Uuringud on näidanud, et palju C-vitamiini mõjutab naise libiidot. Samuti aitab see parandada vereringet, mis tähendab, et erutud kiiremini.