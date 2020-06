PÄEVAHOROSKOOP ⟩ 25. juuni: Kaalud ei tohiks oma arvamust liialt peale suruda, Amburil on tähelepanuvajadus

Kuu kasvab Vähi märgis, sul on teotahet küllaga. Sul on kasulik aktiivne olla ja organiseerimisega tegeleda, alustada uusi projekte.

Tegevusväli on lai: sul on küllalt otsustusõigust, saad tegeleda just sellega, mis sind paelub, ja asju oma tahtmist mööda ajada.