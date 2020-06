Lihtsad soovitused, kuidas oma nahk palavaga säravalt klaar hoida

Kasuta kergemat niisutajat

Kuiv ilm võib nahast kiirelt niiskuse välja viia, nõudes nii intensiivsema koostisega niisutajat, et kuivusega võidelda. Ent üha soojemate ilmadega toodab ka sinu enda nahk rohkem rasu, mis tähendab, et nahk aitab end kuivuse vastu ise, seetõttu peaks suvisel perioodil hoolimata õhu kuivusest ikkagi kasutama kergemat, vee baasil niisutajat. See aitab vältida pooride ummistusi ning seeläbi ka akne teket.

Tee SPF-kreemist harjumus, isegi kui päike ei paista

Ära lase pilvedel end petta! UV-kiired paistavad aastaringselt, seega kasuta kindlasti SPF-filtriga päikesekreemi (vähemalt 30SPF kaitsefaktoriga). Eriti oluline on kreemi kasutamine aga suvel. Kanna see nahale 30 minutit enne majast väljumist, et kaitsta oma nahka UVA (vanandav) ning UVB (kõrvetav) kiirguste eest. UVA tuleb muuhulgas ka läbi pilvede ning klaasi, seega isegi kui töötad kodust, aga istud akna kõrval, siis tasub SPF-kreemi ikka kanda.

Kasuta antioksüdante sisaldavaid tooteid

Suvel tõuseb õhus allergeenide kogus, seega võib su nahk olla tundlik ning ärritunud. Leia endale tooted, mis sisaldavad palju antioksüdante, nagu C-vitamiin, et kaitsta oma nahka ning võidelda vabade radikaalide vastu. C-vitamiin aitab ühtlasi ka nahka säravamaks muuta, pigmentatsiooni vähendada ning kaitsta su nahka igapäevaste UV-kiirguse ning õhusaaste rünnakute eest.

Koori nahka regulaarselt

Sileda, särava suvise naha jaoks on väga oluline see, et kooriksid seda regulaarselt. Kuumemate ilmadega toodab nahk kõrge temperatuuri ning niiske keskkonna tõttu tavapärasest rohkem higi ning on aldis ka ebapuhtuste tekkeks. Need on aga ideaalseks kasvukeskkonnaks bakteritele, mis omakorda võivad su poore ummistada. Regulaarse koorimisega eemaldad nahalt pealmise, surnud naharakkude ja mustuse kihi, mille alt tuleb välja värskem, säravam ning noorema välimusega jume.

Ravi kehavistrikke

Kui märkad kehal ootamatuid vistrikke või tekivad need sinu jaoks ebatavalistesse kohtadesse nagu seljale või rinnale, siis võib see tuleneda tugevast või emotsionaalsest stressist. Kui muretsed selle pärast, et seljaakne su suveriiete alt välja paistab, siis anna neile vistrikele kohe tekkehetkel lõuahaak. Dr. Murad soovitab selleks kasutada erinevaid saada olevaid aknevastaseid kehaspreisid, mis vistriku salitsüülhappega ära kuivatavaid.

Hoia veekogust kehas tooreste juurviljade abil kõrgel

Tegemist on küll üsna lihtsa soovitusega, aga selleks, et saavutada kuumal ajal keha maksimaalset niisutatust, siis tee kindlaks, et jooksid piisavalt vett. Kasulik on ka näiteks üks klaas vett päevas asendada tooreste puu- või juurviljadega, mis samuti aitavad kehas veekogust alal hoida. Veerikkaid tooreid vilju süües ei hoia su keha vett ainult kauem endas vaid sa saad lisaks ka olulisi antioksüdante, kiud- ning teisi toitaineid.

Hoolitse hellalt ka silmi ümbritseva naha eest