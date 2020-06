Jaanipäevaks kõrgeks kasvab terviserisk: üks nipp, kuidas end pärast pühi hästi tunda

Viimase aja teadusuuringute kohaselt võiksid tervislikud eluviisid endas hõlmata lihatarbimise vähendamist. Võrreldes näiteks tubakatarvitamisega, on lihaga liialdamise negatiivne tervisemõju üsna hiljutine teadmine, kirjutab Taimse Teisipäeva institutsionaalse suuna koordinaator Triin Remmelgas.

Paljud eestlased ilmselt ei tea, et riiklike toitumissoovituste kohaselt on täiskasvanud inimese päevane soovituslik lihakogus üks-kaks portsjonit. See vastab umbes ühe-kahe tikutoosi suurusele kuumtöödeldud sealiha tükile.