ASTROLOOGIA ⟩ Merkuuri retrograad: ole valmis, et karmabumerang saab su lähinädalatel kätte

Eile oli pööripäev, kuu loomine ja päikesevarjutus. Kui tunned, et su elus möllavad võimsad kosmilised energiad ja kõik on muutumises, siis võidki just taeva poole vaadata, et selgust saada. Lisaks kõigele algas 18. juunil ka Merkuuri retrograad, mis on meie eludesse segadust külvamas kuni 12. juulini.