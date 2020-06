Mõtlesin rasedana, et küll on tore vastu suurt suve sünnitada. Ööd juba valgemad, kui ärkama peab? Ilmad juba ilusamad, et pikki ringe kärutada? Lõputud nunnutamised piknikutekil? Oi, kuidas ma eksisin. Järgmise lapse sätin pilkasesse talve.