8 märki, et sul on enese teadmata emotsionaalne afäär

4. Sa tunned, et see inimene väärtustab sind sinu partnerist enam

Teiste inimestega emotsionaalsete sidemete loomine on see, mida me kõik oma elus soovime, seega kui sa leiad kellegi, kes on nõus sinu probleeme kuulama siis, kui su pikaajaline kaaslane neile erilist tähelepanu ei pööra, siis on väga kerge ühest sidemest lahti öelda ning see uuega asendada. «Emotsionaalse afääri puhul tunned sa end tihti selle konkreetse inimese poolt eriliselt nähtuna ning kuulduna, temaga suhtlemine annab sulle eluenergiat,» selgitab Thompson. «See on üsnagi ahvatlev ning sellised tunded võivad väga kiiresti väga sõltuvusttekitavaks muutuda. Sa tahad üha enam ja enam.»

5. Sa leiad vabandusi, et selle inimesega kohtuda või talle helistada

Veel üks väga oluline märk on see, kui leiad end tihti kõiksuguseid vabandusi ja ettekäändeid kasutamast, et selle inimesega suhelda. Thompsoni sõnul tasub erilist tähelepanu osutada olukordades, kus pakud välja neljasilmakohtumisi, mitte aga kohtumist koos suurema (ühise) sõpruskonnaga, sest selline käitumine annab märku teievahelise intiimse suhte süvenemisest.

6. Sa muretsed, et keegi näeb sind selle inimesega suhtlemas

Isegi kui sa pole tehniliselt veel midagi «valesti» teinud, tunned end ikkagi paranoiliselt, et su partner märkab, et saadad kogu aeg selle inimesega sõnumeid. Thompsoni sõnul võib just selline näriva süüga kõhutunne olla indikaator, et sinu kavatsused on midagi rohkemat kui endalegi tunnistada oskad. «Privaatsuse ning salalikkuse vahel on vahe,» toob dr. Nelson välja. «Sa ei pea oma kaaslasega jagama kõiki väikeseid detaile, ent küsi endalt seda, miks sa oma kaaslasele sellest inimesest rääkida ei taha?»

7. Teised inimesed toovad välja, kui tihti sa selle inimesega suhtled

Kui sinu lähedased või kolleegid hakkavad sinu ja selle inimese vahelises suhtluses märkama teatavat intensiivsust ning seda sulle välja tooma, on see kindlasti ohumärk.

8. Sa ei saa seda inimest oma vestlustes sõprade või perega mitte välja tuua

Kui selliselt käitud, siis küsi endalt järgmised kolm küsimust: Kas ma olen oma praeguse kaaslasega koos õnnetu? Kas ma olen õnnetu just selle konkreetse suhtega? Kas ma kogen oma suhtes lihtsalt igavust? «Emotsionaalne afäär on tavaliselt indikaator, et miski sinu praeguse suhte juures ei tööta,» ütleb Thompson. «On põhjus, miks sa ei taha oma praeguselt partnerilt lohutust ning toetust otsida, vaid pöördud hoopis selle teise inimese poole. Lisaks tasub meeles hoida, et afäärid on niivõrd paeluvad, sest need pole päris: kui sa oleksid selle inimesega täielikus pühendunud suhtes, siis võib kadunud olla ka kogu teievaheline elevus.»

Mida teha?