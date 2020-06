Vastus üllatab: kas hommikusöök on ikka päeva tähtsaim toidukord?

Ilmselt on tänaseks juba kõik kuulnud väidet, et hommikusöök on päeva tähtsaim toidukord. Aga kas see tõesti ka nii on? Tegelikkus võib sind üllatada! Mõne uuringu kohaselt on hommikusööki söövatel inimestel kogu päeva vältel parem kontroll isude üle, kirjutab The Healthy.