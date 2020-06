3 lisandit, mis muudavad sinu toidukorra hoobilt tervislikumaks

Jutusaates «The Doctors» otsitakse tihti vastuseid inimeste küsimusele: «Kuidas muuta võimalikult lihtsalt oma toidukorda tervislikumaks?» Sel korral jagasid nad oma vaatajatega kolme lihtsat koostisosa, mis seda ka tõepoolest teevad, vahendab MSN.



Eelkõige on need soovitused mõeldud inimestele, kes on suured tuunikala, kana, muna ja võileibade sõbrad. Järgnevad koostisained hoiavad sinu päevase kaloraaži kontrolli all ning on ka väga maitsvad.