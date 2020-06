Päevas peaksid sa kõndima tegelikult nii palju samme

«Kõndimine parandab vormi, südametervist, vähendab depressiooni ja väsimust, parandab tuju, pole liigestele liiga piinav, vähendab valu, ennetab kaalutõusu, vähendab vähi- ja krooniliste haiguste riski, parandab vastupidavust, vereringet ja rühti, nimekiri läheb edasi,» ütleb endine sportlane Ann Green, kes nüüd on joogainstruktor ja omab treeningstuudiot.

Columbia ülikooli füsioloogiaõppejõud Carol Ewing Garber ütleb, et 10 000 sammu, mida meile söögi alla ja peale aetakse, on tegelikult vaid oletuslik number. «See soovitus ei põhine mingil tõelisel teadusel, et sa peaksid tervise parandamiseks just nii mitu sammu kõndima,» rääkis spetsialist Preventionile.

Tennessee ülikooli sporditeaduskonna juht, professor David Bassett, ütleb, et 6000 sammu on hea algus küll. «6000 sammu ja üle selle aitab sind jõuda sellele tasemele, mille kohta on uuringud näidanud, et südametervisele on kasulik,» ütles ta.

Harvardi meditsiinikooli professori I-Min Lee uurimistöö on näidanud, et sammude arv võiks olla 7500 ringis, kui tahad pikaajalist kasu saada. Tähtis on aga tähele panna, et väga palju sõltub sellest, kes kõnnib ja mida ta tahab saavutada. Näiteks vanemad naised, kes kõndisid 4400 sammu päevas, elavad suurema tõenäosusega pikemalt kui need, kes kõnnivad vaid pool sellest.