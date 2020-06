Psühholoog selgitab, kas on okei end kellegi teise jaoks muuta

Ma kuulen neid lauseid teraapiat läbi viies üha uuesti ja uuesti: «Ma ei kavatse tema jaoks muutuda.» või «Ma ei saa eeldada, et ta minu jaoks muutub.» Ma mõistan ning hindan seda arvamust ning kuigi selles on midagi väga tervislikku, ei ole see väide ometi läbinisti kasulik.

Kõige tervislikemates suhetes inimesed hoopiski mõjutavad üksteist. Võtame näite. Kujuta ette, et Mark ja Tamara on koos mitmeid aastaid õnnelikud olnud, kuigi neil on väga mitmes asjas erinevad mõtted ja maitse, näiteks muusika osas. Tamarale ei meeldi räppmuusika üldse, ent ta on (enam-vähem) vabatahtlikult kuulanud mõnd laulu, mille autor on Kanye West, Marki lemmikartist, ning Tamara pidi tunnistama, et mõned kuuldud laulusõnad pakkusid talle huvi. Sarnaselt ei ole Markile mitte kunagi meeldinud jazzmuusika, ent ta nõustus Tamaraga koos tema lemmik jazzmuusiku kontserdile minema ning ta hindas seda kontserti rohkem, kui oli osanud arvata, ja lisaks nautis ta peale kontserti Tamaraga sellest rääkimist.

Miks need inimesed on nõus oma muusikamaitset teineteise jaoks laiendama? Sest nad hoolivad teineteisest ning austavad üksteise tundeid ning mõtteid. Nad soovivad teineteist mõista ning oma erinevate huvide osas siiski teineteisega ühenduda. Lisaks soovivad nad üksteist õnnelikuks teha. Need on vaid mõned olulised viisid, kuidas inimesed lähedasi suhteid loovad.

Siiski on üks asi uute kogemuste suhtes avatud olla, eriti kui sa neid täielikult ei naudi, ent on täiesti teine lugu teha asju, mis sinu kui inimesega absoluutselt kokku ei sobi. Ei Mark ega Tamara ei muutnud omaenda muusikamaitset ega võtnud üle oma partneri lemmikmuusikat lihtsalt selleks, et teistele meele järgi olla. See, kuidas sa ise millegi kohta mõtled või tunned, on väga oluline määraja selles, kas ja kuidas sa lubad erinevatel asjadel ennast mõjutada.

Toome teise näite. Mark soovib väga, et Tamara kannaks lühikesi seelikuid, sest ta arvab, et naine näeks nendes suurepärane välja. Tamara on aga loomu poolest tagasihoidlikum, seega tekitab mõte miniseelikutest temas ebamugavust ning ta ei kanna neid. Kui aga naine ise tunneks ennast selle riideeseme osas mugavalt, siis võiks ta neid mõnikord rõõmuga kanda, et Marki õnnelikuks teha - mis omakorda teeks õnnelikuks ka Tamara enda.

Partnerid, kes ei ole nõus laskma endid teineteisel mõjutada, kes pole nõus paarilise heaks vähemalt mingitel viisidel muutuma, on neetud igavesti õnnetu suhtega või siis lahkuminekuga. Muutumine ei pea olema aga totaalne kannapööre elus. Mõnikord piisab ka sellest, et paned teadlikumalt enda järelt asju ära, sest tead, et su kaaslasele meeldib, kui teie kodu on korras. Kas sa muudad ennast, et korralikum olla? Jah, aga kas see on problemaatiline?