Kuumade ilmade ABC: kõik, mida pead meeles pidama

Tarbi keskmisest enam joogivett!

Kuna palavatel ilmadel higistab su keha rohkem kui muidu ning joodud vedelik liigub sinu kehast välja, tuleks end kindlasti hüdreeritud hoida. Seega haara kodust väljudes alati kaasa külma veega täidetud veepudel. Soovi korral võid seda ka vastavalt enda eelistustele maitsestada erinevate marjade, sidruni või kurgiviiludega. Et vesi kindlasti mõnda aega külm püsiks, lisa sinna ka 1-2 jääkuubikut. NB! Väldi kohvi või alkoholi joomist, sest need viivad sinu kehast välja täiendavat vedelikku ja soodustavad vedelikupuuduse teket!

Tarbi palava ilmaga keskmisest enam joogivett. FOTO: Shutterstock

Kanna peakatet

Et vähendada päikesepiste saamist või pea kuumenemist, kanna alati peakatet. Sobivaimad selleks on kerged kübarad või muud õhemat sorti mütsid. Et pead kuumas rannas kindlasti jahedana hoida, võid kübara alla asetada ka külma veega niisutatud rätiku. See annab nii hea enesetunde kui ka võib ära hoida peapööritust või kuumusest tekkinud peavalu. Samuti on soovitatav kanda heledaid avaraid riideid ning päikeseprille.

Kaitse oma pead kuumade ilmade ajal õhukese peakattega. FOTO: Shutterstock

Kasuta UVA- ja UVB-kiirguse eest kaitsvaid päikesekaitsetooteid

Päikesekaitsekreemi puhul peaksid kindlasti jälgima selle tugevust. Kuna UV-kiirgus on hetkel väga kõrge, tuleks kasutada suurema kaitsega kreeme. Näiteks SPF 30 või SPF 50. Kui kasutad nii tugevat päikesekaitsekreemi, siis kas sa pruuniks ei saagi? Loomulikult saad! Need kreemid aitavad vältida päikesepõletusi, aga jätavad su kehale ka kauni loomuliku jume. Pea meeles, et mida õrnem või noorem nahk, seda tugevama toimega päikesekaitsekreemi kasuta.

Kasuta suvel päikesekaitsekreemi. FOTO: Shutterstock

Eelista viibimist jahedas siseruumis

Kuna temperatuurid lähevad kuuldavasti väga kõrgele, on mõistlikum oma tervise huvides pigem jahedas siseruumis aega veeta. See kõlab küll tüütuna, sest ilmad on tõesti ilusad, aga nii hoiad ära olukorra, mil sul palavusest õues halb hakkab. Sama kehtib ka vanemate inimeste või laste puhul, kelle tervisele võib päike salamisi eriti palju kurja teha.

Eriti kuumade ilmade ajal püsi pigem jahedamas siseruumis. FOTO: Shutterstock

Hoia oma lapsevankril silm peal!

Kuna lapsed on praeguste ilmadega eriti suures ohus, tuleks jälgida, et lapsevanker ei jääks pikaks ajaks päikese kätte seisma. See kuumeneb kiiresti ning lapse tervis võib sattuda suurde ohtu!

Jälgi kuumade ilmade ajal hoolikamalt oma lapsevankrit. FOTO: Shutterstock

Ära jäta loomi või inimesi seisvasse autosse!

Auto sisetemperatuur küündib päikese käes kiiresti väga kõrgeks ning võib osutuda kõigile seal viibivatele elusolenditele eluohtlikuks. Samuti ei ole eriliseks abiks autoakende lahti jätmine.

Ära jäta loomi ega inimesi palavate ilmadega autosse. FOTO: Shutterstock

Ka Terviseamet tegi oma Facebooki kontol vastava meelespea, mida saad täiesmahus lugeda siit: