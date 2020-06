Just sellepärast on tähtis aru saada, mis armastuse keelt räägib su kallim

Armastuse keelte kontseptsiooni tegi tuntuks dr Gary Chapmani raamat «5 armastuse keelt». Armastuse keel on täpselt see, millena ta kõlab – see on viis, mida sina kasutad, et näidata kellelegi, et teda armastad. Mõne jaoks tähendabki see «Ma armastan sind» otse välja ütlemist. Teised aga jäävad hellusi öeldes kokutama.

Selleks, et suhe sujuvam oleks, pead sa teadma nii seda, mis keeles sina räägid kui ka seda, millist armastuse keelt eelistab su kallim, märgib suhtepodcasti autor Lesli Doares The Listile. «Kui sa räägid kallima armastuse keeles, siis ta tõesti «kuuleb» sind ja tunneb, et ta läheb korda.»

Kuidas siis aru saada, mis keeles jutustab su armsam? Kui ta eelistab öelda palju hellusi ja ilusaid sõnu, siis kinnitavad sõnad on tema peamine armastuse keel. Teised keeled rohkem näitavad armastust, kui seda sõnadega välja näitavad. Kui ta aitab sul auto korda teha või kooki küpsetada, siis võib tema armukeel olla teenindamine. Kallistajad ja musitajad räägivad füüsilise puudutuse keelt. Kui talle meeldib aga teha kingitusi lihtsalt niisama, siis ta räägibki kingituste tegemise keeles. Ja on veel üks keel: kvaliteetaeg. See tähendab muidugi armsamaga koos aja veetmist.

Kui sa saad aru, mis on sinu peamine armastuse keel, võrdle seda partneri omaga. See võib selgitada nii mõnegi arusaamatuse ja tülikoha. «Sa ei viinud prügi välja!» hüüdmisest saab ühtäkki «Sa ei armasta mind!» inimesele, kelle keeleks on teenindamine. «Sa vihkad mu uut soengut» muutub hoopiski lauseks «Mul on vaja, et sa ütleks mulle, et ma olen ilus» armastaja kõrvus, kelle jaoks on olulised kinnitavad sõnad.