Tõeline põhjus, miks rasedana ei tohi dieetkoolat juua

Ajakirjas International Journal of Epidemiology avaldatud uuringust tuleb välja, et limonaadide ja ülekaalulise beebi sünnitamise vahel on seos. Samuti selgus, et lapsed, kelle emad rasedana, kes jõid dieetkoolat, on kaks korda suurema tõenäosusega ülekaalulised. Ülekaalulisuse oht on ka rasedatele endile – 45 protsenti uuritutest võtsid kaalus liigselt juurde ka siis, kui nad jõid rasedana ära ühe dieetkoola päevas.

Uuringu autor Cuilin Zhang ütles Global Newsile, et probleemi juureks on tõenäoliselt kunstlikud magustajad. Kuigi meditsiinitöötajad on andnud rasedatele loa limonaade juua, eriti kui tegemist on dieetjookidega, siis on teisigi uuringuid, mis seostavad varase lapsepõlve ülekaalulisust ja kunstlikke magustajaid.