Valearusaamad, mida «Seks ja linna» sari on naistele õpetanud

Kuigi tegemist on väga hea ja lõbusa ajaaviitega, siis ikkagi ei tasu neid naisi oma eeskujuks seada. Women's Health Magazine toob välja üheksa valearusaama, mida «Seks ja linn» on naistele õpetanud:

Need kuulsa firma kingad võivad olla küll väga ilusad, aga olulisem on omada katust peakohal!

«Seks ja linnas» armastasid sõbrannad peaaegu igal õhtul kuskil väljas drinke joomas käia. Tegelikkuses ei ole see töötavale inimesele reaalne ning mitu korda nädalas pohmakaid taluda on kindlasti ebameeldiv.

Ühes osas juhtis ka Miranda tähelepanu sellele, kui imelik see on, et neljal targal naisel pole mitte millestki muust kui poiss-sõpradest rääkida. Kuid päriselus on sõbrannadel väga palju erinevaid jututeemasid.