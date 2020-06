Viis asja, mida iga naine oma keha kohta teadma peab

Inglismaa arst Eleanor Atkins toob esile olulised asjad, mida iga naine peaks oma keha juures märkama ja teadlik olema, et mõista, kui midagi on muutunud.

Menstruaaltsükkel ja menstruatsiooni eeldatav alguskuupäev

Atkinsi sõnul on kuutsükli täpset alguspäeva lihtne unustada ja iga tsükkel võib erinev olla. Siiski on oluline tunda oma tsüklit hästi, et saaksid märgata, kui midagi on valesti.

«Kui sinu menstruatsioon on harvem või tavalisest lühem, võib see olla märk füüsiliselt või vaimsest kurnatusest, mis on põhjustatud liigsest treenimisest, rangest dieedist või stressist,» loetleb Atkins. Ebataharilik või ebaregulaarne verejooks võib olla märk millestki tõsisest.

Tasub kindlasti arsti juurde pöörduda, kui menstruatsioon on tavalisest raskem, kestab kauem, esineb menstruatsioonide vaheline verejooks või pärast seksi verejooks. Need võivad olla emakakaelavähi tunnused. Märgi alati märkmikusse või kalendrisse menstruatsiooni algus- ja lõppkuupäevad või kasuta rakendust, kuna need hõlbustavad tsüklit kaardistada.

Kuidas rinnad tunduvad

Iga naine peaks oma rindu regulaarselt kontrollima, kuna see võib aidata rinnavähki varem avastada. Iga naine peab teadma, millised ta rinnad katsudes on.

«Hormoonide tõttu võivad rinnad erinevatel aegadel erinevana tunduda, seetõttu on oluline uurida neid iga kuu samal ajal,» sõnab Atkins. Soovitatav oleks rinnad üle vaadata pärast menstruatsiooni ja veenduda, et ka kaenlaalused on muutusteta. Atkinsi sõnul on normaalne, kui rinnad on menstruatsiooni ajal veidi tundlikud, kuid kui märkad muutuseid nahal või rinnanibudel, tuleb arsti poole pöörduda.

Kui tihti tualetis käid

Inimesed on erinevad ja nende tualeti külastamise vajadus on samuti varieeruv. «Teadlikkus sellest, kui tihti tunned vajadust tualetti külastada ja mis potti jõuab, on üks viis paljudest, kuidas oma keha toimimist jälgida. Uriini või väljaheite koostis, värvus ja lõhn annavad teada, kas oled tarbinud piisavalt vedelikke, sul on seedeprobleemid või on tegu millegi tõsisemaga,» ütleb Atkins.

Kui märkad uriinis või väljaheites verd, konsulteeri põhjuse väljaselgitamiseks oma arstiga.

Sünnimärkide asukoht ja kas neis toimub muutuseid

Sünnimärgid ise ei põhjusta tingimata muret, aga on oluline jälgida, et need poleks aja jooksul muutunud. Tasub vaadelda, kas nende suurus on muutunud, servad hägustunud või kõrgus kasvanud. Need muutused võivad olla märk sellest, et sünnimärgist on saanud vähkkasvaja ja see tuleb eemaldada. Alati konsulteeri arstiga, kui märkad, et midagi on teisiti.

Kui palju kaalud