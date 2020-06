Ekspert selgitab: kas poest ostetud uued riided tuleb enne kandmist pesta või mitte

Tõenäoliselt ei mõtle just paljud sellele, kus tema värskelt garderoobi jõudnud riideese enne on olnud. Kes on seda selga proovinud, kas ese on maas vedelenud jne. Sageli ei mõelda, kas uus ese tuleks enne esmakordset kandmist masinas puhtaks pesta või mitte, kirjutab Today.