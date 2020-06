7 seksikat omadust, mis tekitavad meestes naiste vastu huvi

Teadlased väidavad, et mehel kulub 8,2 sekundit otsustamiseks, kas ta on naisest huvitatud või mitte, kirjutab YourTango. Teatud omadused tõmbavad meeste tähelepanu eriti ja panevad nad naise vastu huvi tundma.

1. Stiil

Mehed on visuaalsed olendid ja neid tõmbab naiste hoolitsetud välimus ja naiselikkus. Peamised asjad, mida mehed naiste juures kõige esimesena märkavad, on silmad, riided, juuksed, lõhn ja kehakuju. Pärast seda hakkavad head mehed juba vaatama ja hindama naiste iseloomu.

2. Ligipääsetavus

Silmside ja naeratus on head meetodid, kuidas saavutada mehe esialgne tähelepanu. Kelmikas pilk ja naeratus ütlevad mehele alati, et oled temast huvitatud. Seega tasub meest võrgutades ise kontakti luua, teda aeg-ajalt vaadata ja tema pilku püüda. Mehed hindavad väga, kui naine on avatud ja ei mängi raskesti kättesaadavat.

3. Ehtsus

Mehed tahavad luua naisega ka emotsionaalset sidet. Ehtsus tähendab, et naine jagab mehega oma tõelisi mõtteid ja tõeliselt kuulab, mis tal endal öelda on. Naine ei karda sealjuures näidata ka oma haavatavamat poolt ja oma vigu. Selline naine ei teeskle ning ei mängi kedagi sellist, kes ta ei ole.

4. Iseseisvus

Ligitõmbav naine on edukas ja tuleb ise oma eluga toime. Naine peaks armastama oma elu, oma tööd ja tal on ka oma huvid ja hobid. Mees hindab ka seda, kui naisel on head suhted oma perekonna ja sõpradega ning on sotsiaalselt aktiivne. Naine ei vaja meest oma elu parandamiseks, vaid soovib seda oma mehega jagada ja nautida.

5. Suhtumine

Tutvumise alguses tahavad mehed lihtsalt veeta naistega lõbusalt aega ning neile ei meeldi, kui asja võetakse liiga tõsiselt. Kui naine on positiivne ja ehtne, siis mees saab ka ennast talle avada ja see tekitab tahtmist rohkem koos aega veeta. Südamlik ja soe suhtumine on märk sellest, et naisega oleks meeldiv ka pikemalt suhtes olla.

6. Salapära

Naine, kes ei paljasta kohe kõiki oma üksikasju, intrigeerib ja tõmbab meeste tähelepanu. Kui naine räägib juba esimesel kohtingul oma raskest minevikust ja isiklikest probleemidest, siis see võib mehe huvi tunduvalt vähendada. Salapära on oluline, et mees tahaks õppida sind paremini tundma. Kuid kindlasti ei tasu mängida raskesti kättesaadavat, sest see paneb ta lihtsalt sinust eemale tõmbuma.

7. Seksi edasilükkamine