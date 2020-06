7 põhjust, miks peaksid rohkem seksima

On tõestatud, et regulaarsel seksimisel on mitmesuguseid tervisega seotud eeliseid. Kui tunned, et ei viitsi täna jõusaali minna, võid selle asendada kaloreid põletava seksisessiooniga. Seks parandab und, tugevdab lihaseid ning isegi vähendab südame- ja veresoonkonna haiguste riski.