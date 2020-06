«Seksisin temaga esimest korda ja kogu mu barjäär ning tõke kadusid. Ta palus, et teda usaldaksin ja esimest korda elus ma lausa plahvatasin. Ta tegi asju, mida mulle pole iial varem tehtud ja mu keha ärkas taas ellu. Orgasm oli nii võimas, et pärast ei saanud pool tundi kõndida,» kirjeldab Eve.

Eve ei paljasta mitme mehega ta pärast lahutust veel koos olnud on, aga ta naudib enda olemist. «Ma isegi ei mäleta kõiki suhteid. Ühtegi üheöösuhet või purjus peaga voodisse maandumist pole olnud, aga mõne mehega olen esimesel kohtingul seksinud küll – see on ju tänapäeva maailm.»