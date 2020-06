11 asja, mida päikesepõletuse korral teha

Võta põletikuvastast rohtu

Kuna keha reaktsioon päikesepõletusele on põletik, tasuks päikesepõletuse märke nähes koheselt kasutada põletikuvastast rohtu. Kõige paremini aitavad sel puhul näiteks aspiriin või ibuprofeen, mis alandavad nii valu kui ka vähendavad põletikku. Päikesepõletus kujuneb tavaliselt umbes 4 kuni 6 tunniga ehk rohu võtmisega ei tasu pikalt venitada!

Mine jahedamasse ruumi

Väliskeskkond mõjutab päikesepõletust väga suurel määral. Kui viibid põletusega sooja temperatuuriga toas, võid end niigi täbaras olukorras veelgi halvemini tunda. Jahedamas ruumis on sul lihtsam oma keha maha jahutada ning põletustunne ei väheneb olulisel määral.

Väldi kooruva naha kraapimist

Kooruv nahk annab sulle märku naha paranemisest. Selletõttu ei tasu seda protsessi segada. Lase ketendaval nahal loomulikult ära tulla ning niisuta oma nahka, et paranemine toimuks kiiremini.

Väldi päikesepõletuse korral kooruva naha kraapimist. FOTO: Shutterstock

Väldi villide purustamist

Sarnaselt kooruvale nahale ei tasu ka ville katki teha. Villil on oluline eesmärk põlenud kohta kaitsta. Kui villid teevad tugevat valu, tasub määrida neile lõhnatut aaloegeeli.

Väldi nahka koorivate toodete kasutamist

Koorivad tooted võivad sisaldada glükoolhapet, salitsüülhapet või retinoide, mis kahjustavad päikesepõletuse saanud nahka. Kui nahk on pärast põletust loomulikul teel maha koorunud, siis tasub oodata veel vähemalt kolm päeva enne, kui hakkad taas koorivaid tooteid kasutama.

Väldi kitsaste riiete kandmist

Pärast päikesepõletuse saamist peaksid laskma nahal hingata. Sinu keha alles kohaneb traumaga ning suurendab verevoolu põlenud kohta, mis aitab sel paraneda. Selle tulemuseks on punetus, põletik ja kuumamine, mida kitsaste riiete kandmine võib veelgi võimendada ja viia villide tekkeni.

Väldi päikesepõletuse korral kitsaste riiete kandmist. FOTO: Shutterstock

Tarbi rohkem vett kui tavaliselt

Päikesepõletus ei tähenda keha jaoks vaid valu. Põletuse tõttu viiakse vedelikke mujalt kehast naha lähedale ning selle tõttu peaks päikesepõletuse korral vett rohkem jooma kui tavaliselt Samuti võib mõõdukal määral tarbida ka mahla või spordijooke, aga nende puhul tasub vähemalt paar päeva pärast põletust hoolega jälgida, et kehal ei tekiks vedelikupuudust.

Ära kanna põlenud nahale jumestuskreemi

Kuigi päikesepõletus võib välja näha üsna inetu, ei tasu seda meigiga katta. Põlenud nahk peab paranemiseks saama hingata. Põlenud nahale võivad määrdunud käsnad ja pintslid ning peale kantud kosmeetikatooted suurendada hoopiski nakkuste või allergiliste reaktsioonide ohtu ning siis võib põlenud koht veelgi inetumaks muutuda. Peaksid püüdma ajutise olukorraga leppida ning järgmisel korral põletust teadlikult vältima.

Väldi nahal alkoholil põhinevate toodete kasutamist

Jälgi, et päikesepõletuse korral kasutatavad tooted ei tugineks alkoholile. Sellised tooted teevad nahale rohkem halba kui head, sest on teada, et alkohol viib naturaalsed õlid nahast välja. Kui kannad põlenud kohale selliseid tooteid, siis võivad nad vähendada naha võimet end parandada.

Väldi nahal alkoholil põhinevate toodete kasutamist. FOTO: Shutterstock

Väldi pärast päikesepõletust kemikaalidel põhineva päikesekreemi kasutamist

Päikesepõletuse korral tasuks otsest päikest vältida. Samas kui oled sunnitud siiski põletusega päikese kätte minema, tasuks kanda sellele kohale kindlasti päikesekreemi. Samuti ei tohiks õues olles unustada, et kreemikihti tasub aeg-ajalt uuendada. Sageli valitakse aga vale päikesekreem, mis põhineb kemikaalidel. Kemikaalid võivad nahka ärritada ning seetõttu tasub valida päikesekreem, mille koostises on vähemalt 9 kuni 10 protsenti tsinkoksiidi, sest see rahustab nahka.

Väldi päikseliste ilmadega parfüümi nahale piserdamist