10 päikeseprillide müüti, mis võivad su silmad rikkuda

Enne päikeseprillide ostmist on oluline end pisut harida ja hajutada mõned kõige tavalisemad müüdid.

Müüt: kallimad päikeseprillid on paremad

Krõbe hinnasilt ei tähenda ilmtingimata, et päikeseprillid pakuvad parimat kaitset UVA- ja UVB-kiirte eest. «Ka madala hinnaklassiga prillid võivad parimat kaitset pakkuda,» ütleb Miami silmainstituudi juht Inna Ozerov. Kui prillidel on märgitud, et nad blokeerivad 100% nii UVA- kui ka UVB-kiirgust, siis osta prillid ära. Kui seda märget pole, jäta ostmata.

Müüt: suurus ei oma tähtsust

Kui prillid katavad silmad ära, siis on kõik turvaline, eks? Tegelikult mitte! «Mida suuremad päikseprillid on, seda parem,» ütleb doktor Ozerov. «Pupillid kitsenevad, kui silmad saavad eredat päikesevalgust. Kui prillid pole piisavalt suured, satub ultraviolettkiirgus ikkagi silma.»

Müüt: pole hullu, kui prillid veidi kriimustada saavad…

Klaasidel olevad kriimustused ei kahjusta nägemist, küll aga väsitab silmi, kui pead pingutades läbi defektide vaatama.

Müüt: prillide värv on väga oluline

Jama puha! Vahet pole, mis värvi prilliraamid ja klaasid valid. Tähtsaim on see, et nad kaitseksid kahjulike kiirguste eest.

Müüt: kõik päikeseprillid blokeerivad peegeldust

Ainult polariseeritud klaasid blokeerivad pimestamist. Peegeldamise vastu on klaasi sisse paigaldatud õige nurga all polariseeritud lääts. Kõige enam peegeldavad vastu helkur, vesi ja isegi autod. Pea meeles, et polariseeritud valgus erineb ultraviolettkiirgusest.

Müüt: päikeseprillid võivad aeguda

See sõltub sellest, mis varjundite aspektidest rääkida. UV-kaitse osas ei aegu ükski prill. Seevastu tekib aja jooksul paratamatult kriimustusi, mis halvendab nägemise kvaliteeti.

Müüt: odavad päikeseprillid käivad kah…

Ka odavad päikeseprillid blokeerivad kiirguseid hästi. Siiski võivad halva kvaliteediga plastikklaasid moonutada meie nägemist ja peavalusid tekitada.

Müüt: tumedad klaasid kaitsevad paremini

Näib, et tumedam klaas blokeerib rohkem päikesevalgust, kuid see pole nii. UV-kiirguse kaitse ei ole kuidagi seotud klaasi tooniga.

Müüt: kõik päikeseprillid kaitsevad kahjulike kiirguste eest

Kõikidel päikeseprillidel pole kahjuks kaitsvaid klaase ja sobivad ainult moeaksessuaariks. Päikeseprillide ostmisel tuleb otsida UV-kiirguse kaitset tähistavat kleebist või silti.

Müüt: päikeseprille on ainult suvel vaja