Helsingin Sanomat: kas eesti mehed suudavad uue põlvkonna eestlannadele järele jõuda?

Viimase 30 aasta jooksul on Eestis kasvanud näljane ja ambitsioonikas põlvkond. Neile on õpetatud, et kõik on võimalik, kui vaid selle nimel piisavalt kõvasti tööd teha.

36-aastane Dagmar Lamp on 10-aastase tütre üksikema, töökas karjäärinaine, aktiivne kohtingutel käija ja feminist, kes teab kõike Eesti tutvumismaastikul toimuvast. Dagmari arvates näeb eestlaste suhtemudel üsna traditsiooniline välja. Ühiskond on enamasti heterotsentriline ja pigem geivastane. «Mehed ei salli iseseisvaid, tugevaid naisi,» ütleb Lamp. «Nad väidavad, et on sellega okei, aga õige pea näeb nende õrnasid egosid kokku vajumas, nad tunnevad end ohustatuna ja see on probleem. Ma isiklikult olen kohanud vähe mehi, kellele meeldib häälekas ja edukas naine.»