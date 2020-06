9 sümptomit, et sul on suveaja depressioon ja kuidas sellest võitu saada

Hooajaline afektiivne häire (SAD) ei piirdu ainult talvega – see esineb ka aasta oodatuimal aastaajal suvel. Siin on sümptomid, mille järgi ära tunda, et põed suveaja depressiooni ja kuidas sellest võitu saada.

1. Oled aastast-aastasse igal suvel depressioonis

SAD sümptomid on sarnased tavalise depressiooni sümptomitega, kuid need leevenevad sügis- ja talvekuudel ning naasevad igal aastal kevad- ja suvekuudel.

2. Sa ei suuda kuidagi suverutiiniga kohaneda

Suvel muutuvad paljude inimeste graafikud: lapsed on koolist kodus, aset leiavad puhkused ja see rutiinimuudatus tekitab meeleolumuudatusi.

3. Tunned survet, et pead olema õnnelik

Iga reklaamplakat, suvekleit ja naeratav nägu meenutab sulle, et suvi on lõbus. Kuna kõik peale sinu on õnnelikud, keerab see depressioonitundele täiendavat tähelepanu ja stressi juurde. Enamasti mõeldakse, et: «Ma pean olema õnnelik, aga pole. Mis mul viga on?» Kui paljud inimesed naudivad suvesoojust, tunnevad kannatajad end häiretega üksi.

4. Depressioon esineb tervel perekonnal

Vaata, kas ka sinu vanemad ja õed-vennad kardavad päikesevalgust ja randa? Teadlaste arvates võib SAD-il olla geneetiline komponent, mis paneb kogu suguvõsa samade häirete all kannatama.

5. Koged liiga palju päikesevalgust

Päikesevalgus ja pimedus aitavad su kehal reguleerida loomulikke rütme – eriti melatoniini, mida keha öösel toodab. Kui oled terve päeva päikese käes ja enne magamaminekut nutitelefoni või teleka ees, võib liiga pikka aega ereda valguse käes olemist pärssida unehormooni vabanemist.

6. Sa ei saa piisavalt magada

Kehad järgivad 24-tunnist mustriseeriat – ainevahetus, keha temperatuur ja uni sõltuvad ööpäevastest rütmidest, kui mustrid on teada. Kui oled suveõhtul liiga kaua üleval, võib see tundliku ööpäevarütmi ära rikkuda. Halb uni on depressiooni riskifaktor.

7. Elad lõunamaal

Lõunariikide elanikud kipuvad suvel rohkem hooajalise depressiooni küüsis vaevlema, kui põhjaosa inimesed. Arvestades, et madalamatel laiuskraadidel on kõrgemad temperatuurid ja soojemad ööd, on mõistetav, miks seal rohkem depressiooni kogetakse.

8. Allergiad löövad välja

Uued uuringud on näidanud seost depressiooni ja allergiate vahel. Avastuste kohaselt on raske allergiaga inimeste depressioonirisk kaks korda suurem, kui neil, kel seda pole. Kuna taimed õitsevad kogu hooaja, inimesed veedavad õues rohkem aega ja on avatud akendega, võib suvi olla mõne jaoks eriti ärritav. Ärritajad võivad põhjustada ajus põletikku, mis on seotud halva meeleolu ja depressiooniga.

9. Sa ei suuda paljastavalt riietuda

Ujumisriiete kandmisega soetud hirmud pole naljaasi. Sa tunned pidevalt, et näed halb välja ja lihtsalt ei taha päevitusriietes olla. Inimesel läheb halb meeleolu üle alles siis, kui saab jälle katvamad riided selga tõmmata.

Kuidas hooajalisest depressioonist võitu saada?

Kui kahtlustad, et sul on suvine SAD, alusta spetsialisti külastamisest. Lisaks võid proovida neid mooduseid: