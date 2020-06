5 ekspertide nõuannet, kuidas ravida stressi põhjustatud madalat libiidot

Stress pole nauditava seksi jaoks just eriti soodustav faktor. «Kaootilistel aegadel on madalam libiido ja vähem rahuldust pakkuv stress väga tavalised,» selgitab kliiniline seksuoloog Caitlin V. Neal väljaandele Hello Giggles. «Mõtle sellele meie esivanemate kontekstis: kui sind ajas taga mõõkhambuline tiiger, siis ei olnud just eriti kasu, kui samal ajal seksuaalselt erutunud olid. Su keha suunab hapnikurohke vere genitaalidest eemale ja muudesse kehapiirkondadesse, kus seda on põgenemiseks rohkem vaja.»

Kuigi meid praegu mõõkhambulised tiigrid taga ei aja, pommitab meid igapäev halbade uudistega ning oleme globaalses pandeemias. Kui sa tajud ohtu iga kord, kui avad sotsiaalmeedia, paned käima teleka või astud välja, siis on su keha pidevas võitle-või-põgene seisundis ja muidugi on raske samal ajal erutuda.

Samas pole üldse ebatavaline, kui koged ühel päeval kõrget libiidot ja järgmisel madalat, on võimatu öelda, mis on selles vallas «normaalne», kuna inimesed on väga erinevad. «Stress tõstab kortisoolitaset – see on väga kasulik hormoon, kui sa pead hakkama saama väga stressirohke olukorraga,» ütleb seksuaaltervise edendaja dr Jordin Wiggins. «Su keha vajab teatud olukordades stressi, et sa oleksid tähelepanelik. Probleem on aga selles, et su keha ei saa aru, mis on eluohtliku, isoleeritud stressirohke olukorra erinevus kauakestvast, kroonilisest stressist. Keha reageerib stressile ikka samamoodi.»

Tasub ka rõhutada, et kuna meie kehad on erinevad, on ka inimesi, kes stressiolukordades tunnevad just seksist leevendust. Mida aga teha, kui seksiisu on läinud? Libiidot on võimalik sul endal tõsta.

Eemalda kodust stressiallikad. Kui sa tahad erutuda, siis pead teelt eemaldama libiidot takistavad asjad – korista oma segamini kodu, ära eelda, et saad nautida intiimsust, kui sul on vanemad külas jne. Ära eelda, et seks juhtub niisama, kui sul on keskkonnas palju, mis sellele vastu töötab. Mõista, mida saad kontrollida. Kui sa ei saa stressorit eemaldada, siis keskendu sellele, mida sa saad kontrollida – piira uudistelugemisele pühendatud aega, tegele teadlikult stressi vähendamisega, mediteeri, treeni jne. Leia teadlikult aega intiimsusteks. On oluline, et sa ei seaks endale kohustust seksida, aga otsi siiski lähedust – kaisuta, suudle, masseeri, leba kaisus. Avastad, et see on väga lõbus ja nauditav ja kui pinge on maas, võid avastada ka, et su seksiisu tuleb tagasi. Hellita oma meeli. Kirjuta üles viis asja, mis sind iga meele puhul erutavad. Seejärel pühenda 30 sekundit igale meelele – puudutus, lõhn, nägemine, kuulmine. Anna meeltele seda, mis neile meeldib. Leia mõnuks aega. Nagu pead leidma aja trenniks, pead leidma ka aja seksiks, isegi kui see ei tundu spontaanne. Võta kohe mitu tundi, et kehal oleks aega maha rahuneda ja ära keskendu seksile, vaid keskendu sellele, et teil partneriga olekjs koos hea. Kallistage, käige vannis ja kui seks juhtub, on see boonus Ära unusta masturbeerimist. Turul on palju sekslelusid, naudi aega iseendaga! Täpselt nagu on kergem ajada keema vett, mis juba on kuum, on kergem erutuda seksiks, kui sa juba hoiad end erutununa. Kui sa ei täida iseenda kruusi ja keskendud mõnule ainult siis, kui partner on asjaga seotud, oled sa võtnud kursi ebaõnnestumisele. «Eneserahuldamine on tõendatult asi, mis viib suhetes parema kommunikatsioonini ja intiimsuseni, aitab lõõgastuda, paremini magada, stimuleerib dopamiini tootmist ja parandab tuju,» rõhutab dr Wiggins.