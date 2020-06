3 teaduslikku põhjust, miks monogaamsed suhted ei toimi

Paljude inimeste jaoks tähendab monogaamne suhe seda, et sul on toetusvõrgustik partneri või abikaasa näol. Sa saad tema peale loota, temaga aega veeta ning tead, et jagate oma armastust vaid teineteisega ja see on teie mõlema jaoks piisav.

Monogaamia on väga suuresti üles ehitatud sellele, mida inimesed on filmidest ning televiisorist näinud, lisaks kõigele, millele ehitati kunagi üles abielu institutsioon. Tavapärased abielud tähendavadki seda, et pruut ja peigmees vannuvad teineteisele truudust, et nad on koos «nii heas kui halvas».

Jah, mõte, et jagad oma elupäevi nende lõpuni ühe ja ainsa inimesega, kes sind läbi ja lõhki tunneb, on väga kaunis. Võid isegi ette kujutada, kuidas te kunagi 90-aastasena koos verandal kiiktoolides aega veedate ning oma ühistele aastatele nostalgiaga tagasi vaatate. Kindlasti teeb ühe ja ainsa partneri omamine elu lihtsamaks, kuid seda vaid mõnes mõttes.

Kas monogaamia on loomupärane?

Teadlaste sõnul ei pruugi monogaamsed suhted tegelikult inimestele üldse loomuomased olla ning siit leiad kolm põhjust, miks see nii on.

1. Mehed ja naised kaotavad ajapikku huvi seksi vastu.

Naiste jaoks ei pruugi armatsemine kaua värskena püsida. Jah, me küll proovime magamistuppa mänguasjade ja seksika pesuga vürtsi tuua, ent teadus kinnitab, et naised ei ole tegelikult pikaajaliselt kire tundmiseks loodud.

Uuringud on näidanud, et naised kipuvad kirglikust armastusest kaastundliku armastuse poole liikuma, muutes nende suhte rohkem platoonilist sõprust meenutavaks. See aga ei pruugi olla see, mida ühelt romantiliselt suhtelt oodatakse, pigem tasub sensuaalsete tunneteta sõprus jätta sõbrannadele.

Psychology Todays avaldatud artikli kohaselt kannatab monogaamses suhtes ka meespoole libiido. «Inimolendid on selgelt arenenud välja sellise seksuaalse elukorralduse jaoks, milles on korraga mitmeid partnereid,» selgitab dr. Christopher Ryan.

Seda tuntakse Coolidge efektina ning selle kohaselt «on eriti mehed evolutsiooni poolt loodud sellisteks, et neid tõmbab seksuaalne uudsus ning nad kaotavad ajapikku sama partneriga koos olles justnimelt uudsuse puudumise tõttu ka seksuaalse kiindumuse sellesse partnerisse.» Ka suhtes aset leidvad konfliktid takistavad voodielu kulgu. Kui mees aga uue partneri leiab, siis seksuaalne erutus taastub.

2. Monogaamia tapab naiste parimad seksiaastad.

Sa oled seda ilmselt varemgi kuulnud, ent meeste seksuaalsuse tipp on nende 20ndates, naiste puhul saabub see aga 30ndates ning 40ndates.

Lisaks on teadus leidnud, et naised, kes nende parimate aastate jooksul monogaamsetes suhetes on, toovad samaaegselt välja väga madalat seksuaalse iha kogemist, kuigi tegelikkuses peaksid need olema aeg absoluutselt suurepärase seksi kogemiseks.

3. Inimesed soovivad loomupäraselt oma partnerit petta.

Loodusteaduste Sihtasutuse (ingl. National Science Foundation) kohaselt on ainult kolm kuni viis protsenti imetajatest monogaamsed. Vot milline reaalsuselaks vastu vahtimist!