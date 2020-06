6 fakti nahavähist, mida paljud ei tea või eiravad

Eestis on nahavähi sageduseks 42 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta aastas. Samas kui Havail on see arv 480 haigusjuhtu 100 000 elaniku kohta. Siit loost leiad mõned vähetuntud faktid nahavähi kohta, mida peaksid meeles pidama, vahendab The Healthy.