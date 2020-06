Tänapäeval valid sõbrale või kallimale buketti heal juhul tema lemmiklille teades või siis lihtsalt oma maitse järgi, kuid minevikus on spetsiifilistele õitele omistatud vägagi sügavaid tähendusi ja kimpudega saadeti suisa salasõnumeid.

Mis on floriograafia?

Floriograafia ehk lillede keel tähistab lilleseadete kaudu toimuvat krüptilist suhtust. Lilledele on erinevaid tähendusi omistatud juba tuhandeid aastaid ning erinevatel määradel on floriograafiat harrastatud traditsioonilistes kultuurides nii Euroopas, Aasias kui Aafrikas. Kõige kõrgemat huvi ning harrastussagedust nautis see krüptiline suhtlusviis aga vaieldamatult viktoriaanlikul Inglismaal.