Sarimõrvad moodustavad vaid protsendi kõigist mõrvadest, kuid ometi jääb 40 protsenti neist lahendamata. Miks see nii on ja kes on kõige ohtlikumad sarimõrvarid, keda föderaalne juurdlusbüroo FBI pole senini suutnud tabada?

FBI defineerib sarimõrtsukana kedagi, kes tapab kaks või rohkem ohvrit, keda ta varem ei tundnud ja kelle mõrvade vahel on teatud ajavahe. Tegemist on kõige haruldasema tapjaga ning teadmised sarimõrvaritest on tegelikult üsna värsked – ulatudes Rappija Jacki aegadesse 19. sajandi lõpus. Ometi on nad moodsas popkultuuris väga levinud nähtused, neist tehakse filme ja sarju, kirjutatakse raamatuid.