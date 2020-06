Kuumalaine ühes Eesti vanglas: särgisaba kergitamine on keelatud ka palava ilmaga

Juhtus siis nii, et kuna meil jäi märtsis kohtumine ära, siis esimesel võimalusel meile Kaareliga see ära jäänud kohtumine ikkagi võimaldati. Kaasa tulid tütar ja Kaarli vanaema. Kujuta nüüd ette pilti, oleme kõik ootesaalis, jube igav on. Palav on ka, sees kerge ärevusja süda puperdab. Mis siis teha? Tantsida, loomulikult. Ja nii me siis tantsisime, pool tunnikest või kolmveerand isegi. Aga siis hakati meid vahelüüsi laskma.