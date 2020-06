VIDEO ⟩ NASA avaldas päikesest hämmastavad kaadrid

Riiklik Aeronautika- ja Kosmosevalitsus (NASA) avaldas 24. juunil Youtube'i keskkonnas hämmastava video päikesest. Nimelt jälgisid organisatsiooni töötajad ja erinevad teadlased 10 aasta vältel päikest ja sellega toimuvaid muutusi. Uuringu käigus tehti 425 miljonit kõrge resolutsiooniga pilti, millest lõpuks valmis 70-minutiline video. Tundub hämmastav, et nii väikese aja sisse suudeti panna koguni kümme aastat, aga NASA põhjendab seda sellega, et üks sekund videos võrdub 1 päev maakeral, vahendab NDTV.

Videoklipist on näha päikese tõuse, loojumisi ja erinevaid sellega toimunud muutusi. Uuringus osalenud teadlased on tõdenud, et tänu aastate jooksul nähtust tehtud järeldustele teavad nad oluliselt rohkem nii päikesest, sellega toimuvatest mutuustest ja päikese magnetväljast, mis liigub kosmoses tsüklitena.