Sa oled enesele teadmata haige

Nakkus ja põletik on kaks suurt energiapuuduse tundemärkide põhjustajat. Mida ise leevendamiseks teha saab? Üsna lihtne – söö mitmekülgselt, et su keha saaks kõik vajalikud vitamiinid ja mineraalid. Väldi põletikke tekitavaid toiduaineid.See tähendab seda, et väldi teraviljade ja piimtoodete tarbimist. Viirusnakkustest hoidumiseks pese käsi, maga piisavalt ning väldi halbu rasvu ja suhkruid.

Sa magad liiga vähe

Ilmselt oled isegi tundnud, et kui oled saanud vähem magada, tunned end terve päeva küllaltki väsinuna. Selle taga peitub ka üks sügavam põhjus, miks pärast magamata ööd end halvasti tunned. Nimelt sel ajal, kui sina magad, on su keha ametis asjadega, mida ta ärkvel olemise ajal teha ei jõua. Eelkõige räägime kasvuhormoonist, mille tööks on hoida luid tugevana ja lihaseid tervena. Samuti mõjutab kasvuhormoon keha rasva talletamist ning seda eriti kõhupiirkonnas. Samuti aitab tasakaalustada halva ja hea kolesterooli taset. Kui sinu aju ei saa piisavalt kasvuhormooni, siis võivad tekkida depressiooni ja väsimuse märgid. 7-8 tundi korralikku und tõstab märgatavalt su energiataset, aitab kehakaalu ning peavalude vastu.

8 märki, miks tunned end vähem energilisena. FOTO: Shutterstock

Sa jood liiga vähe vett

Enamik inimesi ei mõista, et nende väsimus tuleneb veepuudusest. Võib olla on su kehale energia saamiseks vaja just klaasitäit vett, mitte järjekordset magusat ampsu. Päevas peaks jooma piisavalt vett, et suus ei tekiks kordagi kuivamistunnet. Kuivamistunne on selge märk vedelikupuudusest. Pane tähele, et jutt ei käi otseselt kogustest, sest nende puhu peaksid pigem oma keha kuulama.

Sa peaksid rohkem liikuma

Sa ei pea nüüd kontoritoolist püsti hüppama ja maratoni jooksma minema. Alusta kasvõi kõndimisest ning su energiatase tõuseb märgatavalt. Kui sa hakkad liikuma, vabanevad nitrooksiidid, mis võimaldab verel soontes vabalt voolata. Tänu sellele jõuab su keharakkudesse rohkem toitaineid. Nii nagu sina kuulad oma keha, nii kuulab sinu keha ka sind. Kui sa ütled, et kavatsed kogu öö veeta telekat vaadates, siis vähendab keha energiatootmist. Kui aga teatad, et lähed hoogsale hommikusele jalutuskäigule, siis keha reageerib sellele ning annab energiat, mida vajad.

Sa sööd liiga palju rämpstoitu

Suhkrurikkad toidud tunduvad hea lahendusena, kui on kiiresti energiat vaja. Tegelikult toimib see pigem vastupidiselt. Uuringud näitavad, et kiirtoit aeglustab su ainevahetust.

Noored rämpstoitu söömas. FOTO: Shutterstock

Su hormoonid on tasakaalust väljas

On olemas terve rida hormoone, mis mõjutavad su energiataset või seda, mismoodi sa ennast tunned. Hormoonid mõjutavad, kuhu sinu kehas energiat parasjasti suunatakse. Kaks peamist probleemideallikat on aeglaselt toimivad kilpnääre ja neerupealsed. Neerupealsete poolt toodetavate hormoonide kohta saad ise väikese testi teha: kui sa oled väga näljane, siis kas muutud kiiresti väga ärrituvaks ning võiksid toidu nimel midagi keelatut teha? Kui jah, siis tõenäoliselt on sul hormoonide tootmisega probleeme.

Sul on hoopis B-vitamiini puudus

Sul on vaja B-vitamiini, et su keha suudaks glükoosi energiaks muuta. Meie keha suudab B-vitamiini omastada nii vedelelal kui tableti kujul. Vajadusel võid võtta B-vitamiini preparaati 1-2 korda päevas ja kuna tegemist on veeslahustuva vitamiiniga, siis üleliigse väljutad sa tualetis. Kui tunned pidevat väsimust, siis lase oma arstil kontrollida B12- ja D-vitamiini taset. Harvadel juhtumitel ei suuda seedesüsteem korralikult B-vitamiine omastada, kirjutab Paleo.ee.

Sa oled insuliiniresistentne