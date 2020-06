10 asja, mida tasub osta pigem taaskasutusest kui poest uuena

Vaid vähest aega kasutatud asjadel on ees veel pikk säilivusiga ning mis saaks olla parem, kui soodsalt kätte saadud ese? Siin on mõned näited, mida võiks osta kasutatuna:

Paljud müügis olevad trenažöörid, jooksulindid ja hantlid on endiselt heas seisukorras. Tihti ostetakse endale treeningvahend valmis, aga lõpuks jääb kaup koju siiski tolmu koguma, sest puudub soov treenida või on koormustase muutunud.

Lihtne on leida erinevaid tööriistu, mis on allahinnatud või mõne euroga edasiantavad. Tööriistade ostmisel pea meeles alati paluda kohapeal katsetamise võimalust, kas ese on ikka töökorras – eriti need, millel on toitejuhe.