Kokk avaldab salanipi, kuidas kiirelt ideaalselt küps avokaado saada

Kui lisada siia juurde veel see, et täiusliku küpsusega avokaado läheb lausa minutiks kõrvale vaadates juba pruuniks, siis on tegelikult väga väike ajaaken, kui seda väga kasulikku vilja eriti pehme ning kreemisena nautida annab. Kuna avokaadod pole ka just liialt odavad, ei taha neid ju ka raisku lasta. Siin tuleb appi kokk Georgia Levy ning jagab mõningad väga head nipid, kuidas avokaadosid hoiustada, ette valmistada ja nende puhul täpselt õige küpsusaste saavutada.

Kuidas saada täiuslikult küps avokaado?

Nagu enamik puuvilju, küpsevad ka avokaadod kõige kiiremini toatemperatuuril. Seda protsessi on võimalik aga kiirendada, kui asetad avokaado paberkotti, et übritseda see etüleengaasiga, mida vili ise eritab ning mis tema valmimises suurt rolli mängib.

Kui on vaja see roheline vili aga veelgi kiiremini küpseks saada, võid kotti lisada ka ühe teise puuvilja - banaanid, sest need kaks aitavad gaasi erituse tõttu teineteisel kähku valmida.

Kui avokaado on küps, siis annab selle viljaliha juba kerge muljumise peale järele. Aseta selline avokaado külmkappi, kus ta samas staadiumis püsib kuni nädala. Kui oled avokaado pooleks lõiganud, kata lõikepind sidrunimahlaga, keera vili toidukilesse ning nõnda säilib see külmikus 1-2 päeva.

Kuidas avokaadot söögiks ette valmistada?

Seda on kõige parem teha lõikelaual. Kasuta teravat nuga, et vili täpselt keskelt poolitada, kuni jõuad kivini, seejärel libista nuga ümber kivi. Keera vilja kahte poolt eri suundades, et see kaheks teha. Et kivi välja saada, aseta avokaado tagasi lõikelauale, löö nuga terapidi kivi sisse ning eemalda see äkilise sikutusega. Kasuta suurt lusikat, et viljaliha koore seest ühes tükis kätte saada.