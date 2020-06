Lugeja küsib: kas töötajatel on õigus otsustada, kes koondatakse, kes mitte?

Lugeja küsib: Meil oli täna tööl koosolek, kus juhatuse esimees ütles, et ettevõtte käekäik ei ole kiita ning kahekümnest töötajast kümme tuleb suve jooksul koondada. Soovitas veel, et me omavahel arutaksime ja otsustaksime, kas meil on endal ettepanekuid, kuidas olukorda päästa või kes tahaks ise koondatud saada. Ütles, et ootab meie arvamusi ühe nädala ja siis teeb kirjaliku otsuse. Kas meil on töötajatena õigus siis tööandjale soovitusi anda?