Kõige spontaansemate päikesemärkide esindajad on täpselt sellised inimesed, kes teevad plaane hetke ajel. Neile meeldb suvalistes kohtades uusi sõpru leida ning on meeleldi nõus lühikese etteteatamise peale sinuga kokku saama. Töö juures võib neil olla pisut keeruline reegleid järgida, ent see ei täheda, et nad olulisi asju tehtud ei saaks. Nad lihtsalt teevad igast ülesandest, ükskõik, kui igavast, enda jaoks seikluse. Kuigi mõned arvavad, et spontaansetel inimestel on pea laiali otsas, ei ole see tingimata halb asi. Kui sa tead täpselt, mida igast oma päevast oodata, siis oleks elu ju väga igav, eksole?