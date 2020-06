ŠOKEERIV ⟩ Põhjus, miks ei tohi nutitelefoni magamistoas laadida

Uuringu põhjal selgus, et telefoni- ja sülearvuti ekraanilt, telerist ja tänavavalgustusest tulenev kunstlik valgus takistab kehas rasvumise vastu võitleva hormooni väljatöötamist. Uuringust teatanud The Independent väitis, et see hormoon (melatoniin) on vajalik unerütmi reguleerimiseks ja ainevahetuse kiirendamiseks.