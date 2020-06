Grillrest - kas visata nõudepesumasinasse või mitte

Esiteks tasub välja tuua seda, et kui su restid on valmistatud malmist või terasest, siis on tõenäoline, et need võivad nõudepesumasina tsükli käigus rooste minna. See ei juhtu aga roostevabast terasest ning portelankattega restide puhul, küll aga võib rooste näpistada selliste restide lakiga katmata otsi või ääri.

Roostet kõrvale jättes on resti küljes kindlasti ka palju külge kõrbenud sodi. (Mis on ilmselt ka põhjus, miks sa neid pesta tahad.) On üsna ebatõenäoline, et kõik see mustus nõudepesu käigus maha tuleb ning asja võib veelgi hullemaks muuta see, et kui nõudepesuprogrammil on kuum kuivatusrežiim, mis võib sodi veelgi tugevamalt resti külge kinnitada. Lisaks võivad mõned õrnemad restid ka masinas kuumusega painduda ning isegi kui mingi osa mustust ja sodi maha tuleb, siis võib see sinu pesumasina ummistada.