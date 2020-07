Lihtsaim ning efektiivseim viis oma grillresti puhastada

Tähelepanek 1: Mõnel inimesel võib tekkida küsimus, et kui kasulik on lasta malmist restil mitu tundi vees liguneda. Malmpanniga me sama teha ei soovitaks, ent grillrestide jaoks on selline hooajaline sügavpuhastus koos paari tunni ligunemisega täiesti okei ning aitab neid efektiivsemalt puhastada.