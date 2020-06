Pepu on lössi vajunud? Vaid 10 minutit trenni ja taguots saab trimmi

Ümar ja trimmis tagumik on paljude naiste unistus, aga tihti arvatakse, et selle tulemuse saavutamiseks peab ennast ületavalt palju vaeva nägema. Tegelikult mitte!



Vajad oma päevast vaid 10 minutit, et allolev videotreening läbi teha. Tee juhiste järgi ja pea meeles keha õiges asendis hoida, sest siis on mõju maksimaalselt efektiivne.