Põhjused, miks peaksid hommikul ärgates kohe vett tarbima

Uuringute kohaselt vaevleb umbes 75% inimestest pideva vedelikupuuduse all. Tihti ei pööra inimesed sellele tähelepanu enne, kui esinevad esimesed sümptomid. Sümptomiteks on näiteks peavalu, kuiv nahk, väsimus ja tujulangus. Mõnikord ei osata isegi neid sümptomeid vedelikupuudusega seostada ning selle asemel, et end klaasi veega kosutada, otsitakse abi ravimikapist.