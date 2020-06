8 last sünnitanud naine: mehe silmadest on näha, et ta peab mind jätkuvalt seksikaks

«Olen üks paljudest naistest, kes igatseb intiimsust, puudustusi ja seksi sama palju, kui enne laste saamist. Mu mehe sõnad ei vasta tegudele ja see ajab seksituju täiesti ära. Ma saan tast täiesti aru, kui teistsugused rinnad ja lodev kõht enam ei eruta. Või on tõesti asi selles, et ta näeb mind nüüd kahe lapse emana, mitte oma naisena?» kirjutab esimene naine.

«Olen 47-aastane ja meil on kolm last. Ühtegi kilo pole laste saamisest juurde tulnud. Oleme mõlemad heas füüsilises vormis ja tunneme end seksikamana ja enesekindlamana kui kunagi kahekümnendates eluaastates tundsime. Mu elu pole kunagi olnud välimusele keskenduv ja vanuse ning kaalunumbri pidev rõhutamine vaid hävitab naiselikkust ja emadust,» ütleb teine naine.

«Mul on kaheksa sünnitust selja taga ja sama palju lapsi. Seks on alati hea olnud. Üks põhjus oli kindlasti see, et laste isa silmadest oli kohe näha, et ta pidas mind seksikaks, isegi kui mu keha oli aastatega muutunud.