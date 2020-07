Eksperdid ütlevad: kas iga päev duši all käimine on hea või mitte

Ameerika geeniteaduse keskuse andmetel võib liigne pesemine kahjustada inimese mikrobiome, mis on bakterite, viiruste ja muude sinu kehas elavate mikroobide kogum. Need on tervise lahutamatu osa ja mikroobse ökosüsteemi segamine võib põhjustada haiguseid. Lõpptulemus võib mõjutada immuunsussüsteemi, seedimist ja isegi südant.

The Independent väidab, et kuigi uuringus leiti, et läänestumine ja entusiastlik eluviis (mis hõlmab ka šampoonitamist), mõjutab märkimisväärselt inimese mikrobioomi mitmekesisust, ei osatud siiski öelda, kui sageli peaks ikkagi duši all käima.