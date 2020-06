Puukide ja sääskede ABC: kuidas nad sind üles leiavad ja mida enda kaitsmiseks teha?

Sääsed ründavad meid tavaliselt õhtuti, kui õhk on veidi niiskem ning jahedam. Seda just seepärast, et nende õrn ihu kardab päikese kuivatavat puudutust. Õhtuti üldiselt vaibub ka tuul, mis tavaliselt sääskede tõhusat rünnakut takistab.

Ohvri leidmiseks ronib puuk maapinnast umbes 20-70 cm kõrgusele rohukõrrele või mõnele muule taimele ning jääb sinna saaki varitsema. Kuigi vahel arvatakse, et puugid ronivad mõne puu või põõsa otsa, on tegemist siiski müüdiga.

Koduaedadesse ja linna satuvad nad näiteks näriliste, lindude ja siilide abiga. Puugid on eriti aktiivsed just mais ja juunis, kuid oht püsib siiski isegi novembrini. Samuti on tulnud ette juhtumeid, mil puuk on hammustanud inimest ka pehmel talvel.