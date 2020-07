Paljud noored lapsevanemad ei oska ettegi kujutada, kuidas nad hakkama saavad, kui perre sünnib teine laps. Mida kostaksid sa aga 38 lapse peale? Just nii palju lapsi on ühel ugandalannal, kes näeb iga päev ränka vaeva, et nende kasvatamisega üksi toime tulla, kirjutab Bright Side.