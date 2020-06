5 praktilist nutirakendust reisiplaanide mugavamaks tegemiseks

Telefonirakendused pole mitte ainult inspiratsiooniallikateks, vaid need on ka kasulikud broneeringute tegemisel ja kogu reisi logistika haldamisel – uute ja põnevate restoranide ja vaatamisväärsuste avastamisest kuni meeldejäävate hetkede jäädvustamiseni.

Näiteks World Around Me on ainulaadne rakendus, millega uusi sihtkohti avastades leida restorane, sularahaautomaate, poode, bussi-/metroojaamu ja palju muud. Rakendus kasutab telefoni kaamerat, et luua liitreaalne pilt. Osutades telefoni kaamera ükskõik millises suunas, näeb kaameravaates virtuaalseid silte, mis aitavad uutes sihtkohtades intuitiivselt navigeerida.